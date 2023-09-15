⁨تخصيص 4.52 مليار جنيه لخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية ببني سويف

خصصت الدولة نحو 4.52 مليار جنيه لخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمحافظة بني سويف في عام 2023، وتأتي الخدمات التعليمية في مقدمة القطاعات بنحو 24.2% من جملة الاستثمارات الموجهة للمحافظة.

وبالنسبة لخدمات التعليم، جرى استكمال تجهيزات الجامعة التكنولوجية ببني سويف وإنشاء جامعة بني سويف الأهلية واستكمال مباني إدارة جامعة بني سويف.

وعن النقل والتخزين.. جرى استكمال محور كوبري الفشن على النيل لربط شرق النيل بغربه، واستكمال كوبري علوي على طريق العياط / الميمون.

وبالنسبة للصرف الصحي، جرى إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، ومشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار، والمشروع القومي لمد خدمة الصرف الصحي بقرى المحافظة.

وعن مشروعات المياه، جرى رفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب، وتوصيل خدمات المياه للمواطنين.