محطة صرف بني سويف بطاقة 52 ألف متر مكعب

تشهد محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى داخل قرى ومدن المحافظة، بالتزامن مع المشروعات الجارى تنفيذها فى القطاع داخل قرى مركزى ببا وناصر ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، بينها محطة معالجة الصرف الصحى الثنائية بمدينة بنى سويف الجديدة.

وتعمل محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة بنى سويف الجديدة بطاقة إجمالية 52 ألف م3/يوم، حيث جرى تطوير المرحلتين الأولى والثانية منها، والانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لاستخدام المياه المعالجة فى رى المسطحات الخضراء بمدينة بنى سويف الجديدة، بطاقة 12 ألف م3 من المياه المعالجة ثنائياً.

«سليمان»: تحويل «تزمنت وصفط النور» للمعالجة الثلاثية بمواصفات قياسية

وتجرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى بنى سويف أعمال تطوير لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بكافة قرى ومدن المحافظة، ضمن خطة استهدفت تطوير محطتى معالجة تزمنت بمركز بنى سويف وصفط النور بمركز الفشن كمرحلة أولى.

وقالت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، إن الشركة تهتم بمشروعات البنية الأساسية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، بهدف إيصال الخدمة بالجودة المطلوبة ضمن جهود الدولة لتحقيق خطط التنمية فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشارت «سليمان» إلى أن هناك خطة تم وضعها لتطوير وتحويل محطات الصرف الصحى لنظام المعالجة الثلاثية، منها تطوير محطتى معالجة تزمنت بمركز بنى سويف وصفط النور بمركز الفشن كمرحلة أولى، حيث جرى تطوير محطتى معالجة «تزمنت» بمركز بنى سويف بطاقة 62.5 ألف م/ يوم، و«صفط النور» بمركز الفشن بطاقة 20 ألف م/ يوم، وتحويلها من معالجة ثنائية إلى ثلاثية، لتحسين الظروف البيئة والصحية والحفاظ على مقدرات الدولة من المياه.

حماية البيئة المائية والأرضية من التلوث

وأوضحت أن عملية معالجة مياه الصرف الصحى من أهم وسائل وطرق حماية البيئة المائية والأرضية من التلوث، إذ توفر المعالجة العلمية الصحيحة التخلص الآمن لهذه المياه وإعادة تدويرها بأمان داخل البيئة، حيث جرى تطوير محطات الصرف وتحويلها من معالجة ثنائية إلى معالجة ثلاثية والتى تنتج مياه صرف معالجة مطابقة للمواصفات القياسية، سوف يتم إعادة استخدامها مرة أخرى فى رى المسطحات الخضراء.

وأكدت أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بالبنية الأساسية وبخاصة فى قطاع المياه والصرف الصحى، حيث شهدت المحافظة إنشاء العديد من محطات المياه التى تنتج مياه الشرب النقية بأعلى جودة، وإنشاء محطات الصرف الصحى، سواء التى جاءت داخل المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو تابعة لجهاز مدينة بنى سويف الجديدة أو الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى، أو تابعة لشركة مياه بنى سويف، والاهتمام بتحويل محطات الصرف من المعالجة الثنائية إلى الثلاثية لاستخدام المياه المعالجة فى رى المسطحات الخضراء وإعادة تدويرها مرة أخرى.