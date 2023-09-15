مبادرات مجتمعية في بني سويف لدعم الأسر الأولى بالرعاية ضمن خطة الحماية

نالت محافظة بنى سويف نصيباً كبيراً من المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف "قطار الخير"، واهتمت المؤسسة بإنشاء العديد من المشروعات الخدمية فى قرى ومراكز المحافظة، بجانب المبادرات التى يتم إطلاقها فى المحافظة من أجل دعم الأهالى الأكثر احتياجاً.

19 شاحنة مساعدات لتخفيف الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

آخر ما شهدته محافظة بنى سويف من جهود «حياة كريمة» و«التحالف الوطنى» كان وصول مبادرة «قطار خير التحالف» إلى المحافظة لتقديم المساعدات للأهالى الأكثر احتياجاً فى القرى والمراكز، وانطلقت قافلة تضم 19 شاحنة محملة بالمساعدات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الفئات الأوْلى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف التى تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع المحافظات لتخفيف العبء عنهم وكذلك لتخفيف حدّة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

واحتوت الشاحنات على كميات من اللحوم وكراتين المواد الغذائية ووجبات جاهزة وشنط مدرسية شاملة الأدوات، وجواكت مدرسية، وألحفة فايبر، وحلوى المولد، ولعب أطفال، وشنط صحية للأطفال، وقطع ملابس، وكراسى متحركة، ونظارات طبية، وتم اصطفاف الشاحنات أمام ديوان عام المحافظة على كورنيش النيل؛ تمهيداً لتوزيعها على آلاف الأسر من الفئات الأوْلى بالرعاية على مستوى المحافظة، خاصة قرى «حياة كريمة»، بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية التابعة للتضامن الاجتماعى والوحدات المحلية، وشارك فى القافلة 12 كياناً من كيانات التحالف وهى (مؤسسة مصر الخير، جمعية مسجد مصطفى محمود، مؤسسة أبوالعينين، أبوهشيمة الخير، مؤسسة العربى، مؤسسة الجارحى، جمعية الأورمان، بنك الطعام المصرى، الهيئة القبطية الإنجيلية، مؤسسة صُناع الحياة، جمعية رسالة، مؤسسة حياة كريمة).

واستكمالاً لدور التحالف الوطنى فى دعم أهالى محافظة بنى سويف الأكثر احتياجاً، وصلت مبادرة «طرق أبواب» إلى المحافظة، يوم الخميس 14 سبتمبر، وهى مبادرة ينظمها بنك الطعام المصرى تحت مظلة التحالف، وتم من خلالها توزيع كراتين غذائية على الأهالى الأكثر احتياجاً فى القرى والنجوع بالمحافظة وتحتوى الكراتين على العديد من المواد الغذائية المختلفة التى يحتاج إليها المواطن، كالمكرونة والأرز والصلصة وغيرها من المواد الغذائية، وتم توزيع اللحوم على الأهالى الأكثر احتياجاً من جانب جمعية الأورمان.

ومن أبرز المبادرات التى تنظمها «حياة كريمة» فى محافظة بنى سويف «أنت الحياة»، التى تُعد واحدة من أبرز وأهم مبادرات مؤسسة «حياة كريمة»، وجاءت امتداداً للدور التنموى الذى تقوم به المؤسسة فى المحافظات والقرى التابعة لها، وتمكنت «أنت الحياة» على مدار عام من تحقيق العديد من الإنجازات فى سبيل الارتقاء بالمواطن المصرى وتحسين سبل حياته، وهو ما أوضحته «حياة كريمة»، وانطلقت فعالياتها فى محافظة بنى سويف، وينظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع «حياة كريمة»، وكان ذلك فى مركز ببا بقرية طنسا بنى مالو، بمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات؛ لرفع وعى الأهالى بعدد من القضايا المهمة التى تمس حياتهم، وناقشت الفعاليات موضوعات توعوية حول مشورة ما قبل الزواج والتخطيط الإنجابى والتثقيف الصحى للحمل والولادة وتصحيح المفاهيم المغلوطة دينياً حول التربية الإيجابية والتغذية والرضاعة والدمج والإعاقة وأسباب الادخار، وكيفية وضع الخطة وكيفية إدارة الأموال وعمل المشاريع وإدارة المخاطر والتثقيف الرقمى، وقدمت «أنت الحياة» خدماتها للأهالى الأكثر احتياجاً ببنى سويف على مدار 5 أيام، من يوم 10 إلى يوم 14 سبتمبر.

وبالتوازى مع المبادرات تقوم «حياة كريمة» بإنشاء العديد من المشاريع الخدمية المهمة من شأنها تغطية جميع القطاعات، وانتشرت المشاريع على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

فى مركز ببا وصلت نسبة تنفيذ إجمالى المشاريع إلى 77.90%، وفى مركز ناصر وصلت نسبة تنفيذ المشاريع الكلية إلى 76%، وأطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى المرحلة الرابعة والعشرين من قوافل «ستر وعافية» فى قرية سدس الأمراء بمركز ببا بمحافظة بنى سويف بمشاركة ١٩ كياناً من كيانات التحالف الوطنى لتقديم خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد.

وتقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات (باطنة- جلدية- نساء- أسنان- رمد- أطفال- أنف وأذن- أمراض كبد) للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وتركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدى والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية. وتهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادى المتمثل فى تمويل بعض المشروعات والمساعدة فى إقامة مشروعات أخرى، كما تهتم القافلة بالمساعدة فى فك كرب عدد من الغارمين والغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير نمطية لتدريب ودمج المتطوعين فى الأنشطة التى يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطنى للتطوع، شارك فى القافلة ١٩ كياناً من كيانات التحالف بمشاركة أكثر من 3000 متطوع وموظف وتنفيذى.

ومن ضمن المبادرات مبادرة «مراكب الرزق»، التى تم خلالها تسليم 30 مركباً حديثة للصيد لـ30 صياداً فى قرية الفارسية التابعة لمركز إسنا فى محافظة أسوان، وفى إطار التخفيف عن كاهل المواطن البسيط قام التحالف الوطنى بتقديم أجهزة كهربائية للفتيات المقبلات على الزواج فى القرية، وفى قطاع الإسكان عمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى على إنشاء وتسليم منازل للأهالى الأكثر احتياجاً، بعد أن عاشت بعض الأسر فى بيوت مصنوعة من «القش والصاج»، بالإضافة إلى اهتمام التحالف بالنشء، من خلال إنشاء دور لتحفيظ القرآن الكريم فى قرى الصعيد، وتشييد المدارس.

وقال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان وعضو التحالف الوطنى، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إن التحالف الوطنى، بمؤسساته المختلفة، يغطى نحو 100% من محافظات الصعيد، مؤكداً أن جهود التحالف فى الصعيد تشمل كل القطاعات، هذا بالإضافة إلى المبادرات الموسمية كتوزيع اللحوم فى العيد، أو شنط رمضان، أو البطاطين فى الشتاء، هذا بالإضافة إلى عمل التحالف على الجانب الصحى، الذى يحظى باهتمام كبير من قبَل التحالف ومبادراته، لافتاً إلى طلاق قوافل طبية من قبَل التحالف ومبادراته فى قرى الصعيد بشكل دورى ضمن أبرز أدواره فى دعم صحة المواطن، كما أشار إلى الطفرة التى تشهدها قرى الصعيد فى إنشاء المستشفيات. وأشار نائب رئيس جمعية الأورمان إلى عمل التحالف الوطنى على إعادة إعمار القرى والمنازل وإدخال وصلات المياه النظيفة والصرف الصحى، فضلاً عن دوره فى تحقيق التمكين الاقتصادى للأكثر احتياجاً، مؤكداً أن التحالف الوطنى يتمتع بالعديد من المميزات، أبرزها التنسيق بين الأعضاء، لما لذلك من أثر إيجابى على المواطن.

وقال محمد ممدوح، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، إن التحالف الوطنى تمكّن من تحقيق طفرة تنموية فى الريف المصرى، وخاصة محافظات الصعيد، وتمكّن من تحقيق فارق ملحوظ فى حياة المواطن المصرى الأكثر احتياجاً والأوْلى بالرعاية، مؤكداً أن التحالف الوطنى بمؤسساته المختلفة، وأبرزها «حياة كريمة»، هو شعار الجمهورية الجديدة والفترة المقبلة من عمر الوطن، مشيراً إلى أهمية تعزيز الاستثمار فى قطاع المجتمع المدنى، لأن التحالف تمكّن من خلق حياة جديدة لملايين من المواطنين.