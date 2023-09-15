تراجع أسعار الذهب للمرة الثانية خلال التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، خلال نهاية التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، انخفاضا للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2188 جنيها بدون مصنعية، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2501 جنيه خلال نهاية التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بدون مصنعية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 2292 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2188 جنيه للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1875 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1459 جنيه للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 15-9-2023 انخفاضا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17504 جنيها للشراء.