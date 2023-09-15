الكورنيش والممشى السياحي في بني سويف.. متنفس حضاري للمواطنين

بعد سنوات طويلة من المطالبة بتطويره ورفع كفاءته لأنه أحد المتنفسات المهمة لأبناء محافظة بنى سويف، امتدت يد التطوير لكورنيش النيل فى مدينة بنى سويف، ليصبح المقصد الرئيسى لجميع أهالى المحافظة، وخاصة فى فترات الليل. تطوير منطقة كورنيش النيل والممشى السياحى فى مدينة بنى سويف، أحد المشروعات العملاقة التى شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة، والذى استهدف تحسين جودة حياة المواطنين، لتكون متنفساً حضارياً وترفيهياً لأهالى المحافظة، بطول 1500 متر، وبتكلفة 200 مليون جنيه.

ويشتمل ممشى كورنيش النيل فى بنى سويف على جراج بطاقة استيعابية يستوعب أكثر من 90 سيارة ومطعماً من طابقين ونافورتين «أرضية وراقصة» ومارينا، ومنطقة ملاهى أطفال، ومدرجات للجمهور، ومجمعين للكافيهات ومحلات تجارية، بجانب مساحات خضراء ممتدة على طول الممشى، وأكشاك تجارية، كما ضم الممشى السياحى أسفل كورنيش النيل عدداً من بوابات الدخول لمنطقة الكورنيش، التى تراعى كود الإتاحة لتمكين ذوى الهمم تحت شعار «الكورنيش صديق لذوى الهمم»، إذ جرى تدشين 6 رامبات ودورة مياه مجهزة.