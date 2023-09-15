«مجمع الرواد» في بني سويف.. فرص عمل وصناعات صديقة للبيئة

داخل منطقة بياض العرب الصناعية فى محافظة بنى سويف، يوجد أحد أهم المصانع الصديقة للبيئة، التى توفر فرص عمل حقيقية للشباب، فى مجمع مصانع الرواد للصناعات التكميلية، الذى يقوم على إنتاج مواسير البلاستيك ومستلزمات الرى الحديثة، وبعض مكونات الأجهزة المنزلية وغيرها.

ينتج مواسير البلاستيك ومستلزمات الري الحديث وأكاديمية لتدريب العمالة

ويضم مجمع الرواد للصناعات التكميلية مجموعة كبيرة من المصانع هى: «مصنع لصناعة مواسير البلاستيك»، والذى يحتوى على 8 خطوط لإنتاج المواسير البلاستيكية بقطر 32 مللى حتى 800 مللى، بطاقة إنتاجية تزيد على 2000 طن شهرياً، ومصنع الحقن، الذى يحتوى على 6 ماكينات وتخطط المجموعة لإيصالها إلى 60 ماكينة، وينتج أكثر من 700 منتج بإجمالى 150 طناً شهرياً، كما ينتج أنظمة الرى الحديث ومستلزمات شبكات الرى، وقطع غيار السيارات، ومكونات الأجهزة المنزلية، كذلك مصنع إنتاج الكيماويات.

كما يحتوى «المجمع الصناعى للرواد»، ببنى سويف على مصنع مايكرودوكت، متخصص فى صناعة وإنتاج الجرابات الحافظة للأسلاك وكابلات الاتصالات والكهرباء ونقل الطاقة، وينتج أكثر من 32 شكلاً، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 طن شهرياً، ويوجد بالمجمع مصنع بلاستيك شيت، وهو المتخصص فى إنتاج أغطية الصوب الزراعية بكافة أنواعها، لينجح هذا المصنع فى توفير هذه الصناعة محلياً بدلاً من الحاجة إلى استيرادها من الخارج، مما يكلف الدولة العملة الصعبة.

ويشتمل المجمع على مصنع الصناعات الحديدية ميتال، الذى ينتج أنظمة الرى المحورى والرى الخطى وهياكل البيوت المحمية، وخزانات وقود السيارات، وأغطية فتحات التفتيش، ويعمل مجمع مصنع الرواد على زيادة الصناعة المحلية وتحقيق وفرة استيرادية بأكثر من 750 مليون دولار، مع تحقيق حصيلة تصديرية تصل إلى 400 مليون دولار، لتكون الحصيلة الكلية ملياراً و150 مليون دولار خلال 10 أعوام فقط.

تدريب العمالة فى مجمع مصانع الرواد للصناعات التكميلية، يتم بشكل دورى كمعمل معتمد وأكاديمية ضخمة للتدريب بأحدث الأساليب العلمية، لامتلاك أفضل عمالة فنية مدربة، إضافة إلى اهتمام الشركة منذ أول يوم بمنظومة الجودة والاستمرار فى تطويرها حتى تواكب المنتجات العالمية، لذا ركزت المجموعة على استحداث أفضل المعامل المعتمدة على التقنيات الألمانية لخدمة معدلات الجودة الإنتاجية فى مختلف مراحل الإنتاج، حيث تسعى أن تكون شركة عالمية، خاصة بعد نجاح الشركة فى الوجود فى بعض الدول الخارجية، ولا تقتصر الشركة فى عملها على مقاسات مواسير معينة، بل لدى المجموعة براءات اختراعات تخص مواسير مكافحة الحريق، كما أن خطوط إنتاج الشركة قادرة على إنتاج خطوط الغاز مختلفة الألوان وبجودة عالية.

وتمكّنت مجموعة الرواد من الوصول بمنتجاتها إلى دول كبيرة، ووصلت لمشروعات قومية ضخمة بتوشكى والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية، ومشروعات حياة كريمة ومحطات المياه والصرف وغيرها من المشروعات داخل الدولة.