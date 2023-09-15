بني سويف تحتضن شركات عالمية وبنية تحتية تجذب الاستثمارات

سلطأصبحت البنية التحتية في بني سويف من عوامل جذب الاستثمارات، حيث تحتضن بني سويف مصنع سامسونج، المصنع الوحيد للشركة العالمية في شمال أفريقيا الذي يصدر شاشات إلى شمال أفريقيا وأجزاء من أوروبا.

ويجري الآن التجهيز لإنشاء مصنع لإنتاج وتصنيع المحمول في خطة التوسعات المقبلة.

وتضم المحافظة مجمع مصانع شركات العربي بكوم أبو راضي ويضم 5 مصانع متنوعة.

ويجرى الاستعداد لإنشاء المنطقة الصناعية للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي على مساحة 147 فدانا بالظهير الصحراوي لمركز سمسطا.

وتشهد المحافظة 1000 مشروع تنموي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 66 قرية.