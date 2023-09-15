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بني سويف تجمع بين الطابعين الزراعي والصحراوي.. والأرض الزراعية تمثل 12%

كتب:

محمد عزالدين
09:43 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023
بني سويف

بني سويف

تعد بني سويف إحدى أقدم المدن المصرية المقدسة التي أدت دورا رائدا في الحضارة المصرية القديمة، وكانت مقرا للملك نيسويت، وهو أحد ملوك مصر القديمة وعاصمة للبلاد في عهد الأسرتين التاسعة والعاشرة.

مساحة بني سويف

تبلغ مساحة بني سويف حوالي 10954 كيلومتراً مربعاً، ما يعادل أقل من 1% من إجمالي مساحة مصر، وتجمع بين الطابعين الزراعي والصحراوي تمثل الأرض الزراعية 12% من إجمالي مساحة المحافظة في حين تبلغ مساحة الأراضي الصحراوية حوالي 88%.

وتشكل أهمية خاصة من حيث إنتاج الفاكهة والخضراوات والنباتات العطرية، ويبلغ إجمالي عدد السكان بمحافظة بني سويف حوالي 2.8 مليون نسمة.

يقيم حوالي 76.5% من إجمالي السكان في المناطق الريفية، وأقل من ربع عدد السكان يقيمون في المراكز الحضرية، وشهدت المحافظة في السنوات الأخيرة طفرة اقتصادية مع جذب الاستثمارات وتطوير مختلف القطاعات.

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