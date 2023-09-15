أستاذ مصري بجامعة كونكوك: عندما وصلت كوريا كنت في كابوس.. الثقافة مختلفة عن مصر

قال الدكتور أحمد مرسي عبدالدايم، بقسم الخلايا الجذعية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة كونكوك بكوريا، إنه من المنوفية وسافر إلى كوريا منذ نحو 11 عاما، وفي البداية شعر بعدم الراحة، برغم أنه سافر من قبل إلى بولندا، حيث تعد من الثقافات الأوروبية الجيدة والقريبة من مصر، بينما وجد كوريا بلدا غريبة.

حلم العودة لمصر

وأضاف «عبدالدايم»، خلال لقاء ببرنامج «لوغاريتم»، المذاع على قناة «DMC» ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أنه لم يشعر بالراحة النفسية عند سفره إلى كوريا إلا بعد فترة طويلة بعد التأقلم على المكان والأكل والثقافة الخاصة بهم، «لما وصلت كوريا كنت بحلم أرجع مصر، كنت في كابوس».

الفارق بين الثقافات

وأشار إلى أن هناك فارقا كبيرا بين مصر وكوريا من ناحية الثقافة، لكن هناك بعض الطباع المشتركة مثل الحياء، إلا أنه مؤخرا أصبحت الثقافة الأمريكية واضحة هناك.

وأشار إلى أنه التحق بكلية كونكوك الكورية للحصول الدكتوراه، وواجه صعوبات في البداية من ناحية التواصل.