انخفاض أسعار الذهب في ختام التعاملات.. تعرف على جميع الأعيرة والجنيه

شهدت أسعار الذهب انخفاضا في التعاملات المسائية اليوم الجمعة، بمقدار 10 جنيهات في سعر الجرام، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم 2190 جنيها، مقابل 2200 جنيه خلال اليومين الماضيين وذلك بدون مصنعية أو ضريبة قيمة مضافة.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض "الوطن" أسعار الذهب اليوم، وسعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر اقتناء بين الناس وكذلك سعر الجنيه الذهب اليوم، وفقاً للأسعار اللحظية المعلنة من قبل الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، التي جاءت على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، سجل نحو 2503 جنيهات للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا اليوم، سجل نحو 2190 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، سجل نحو 1877 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب 14 سجل نحو 1464جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة انخفاضاً بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 17520 جنيهاً للشراء.

سعر أوقية الذهب

سجلت الأوقية اليوم 1928 دولارا.

متى يفضل شراء الذهب

وفي حالة انخفاض أسعار الذهب تكون الفرصة مناسبة للشراء، واستثمار الأموال في الذهب ويفضل الجنيه كونه أقل مصنعية من الحلي والمشغولات الذهبية.

وتوقع خبراء الأسواق الدولية زيادة كبيرة مرتقبة بالأسواق العالمية وسط فقدان الثقة في أداء الدولار وارتفاع معدلات التضخم بالأسواق الأمريكية وزيادة إقبال البنوك المركزية من رفع احتياطيها من الذهب وتراجع الثقة في السندات السيادية بالأسواق الأمريكية والأوروبية.