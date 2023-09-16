درجات الحرارة اليوم.. استقرار الأحوال الجوية والقاهرة تسجل 33 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة، متوقعةً تحسن حالة الطقس، حيث تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية من 4 إلى 7 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

رياح وشبورة على بعض المناطق

أما بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم، توقعت هيئة الأرصاد يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما خلال ساعات الليل فيكون معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على النحو التالي:

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 33 24

أكتوبر 34 23

بنها 33 24

دمنهور 32 24

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 24

دمياط 32 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

العريش 32 23

رفح31 25

رأس سدر 35 26

نخل 31 19

كاترين 29 15

الطور 33 27

طابا 34 25

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 30 24

العلمين 30 24

مطروح 29 22

السلوم 29 21

سيوة 31 20

رأس غارب 36 27

الغردقة 35 27

سفاجا 36 28

مرسى علم 36 28

شلاتين 36 28

حلايب33 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 33 24

بني سويف 34 23

المنيا 35 22

أسيوط 34 23

سوهاج 35 24

قنا 39 26

الأقصر 38 27

أسوان 38 27

الوادي الجديد 38 22

أبو سمبل 37 28