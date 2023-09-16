مصرع شخص وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين جراء انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق الإسماعيلية العريش نقل الجثمان الي المستشفي لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تعرض سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم ر ف ع 9852، تابعة لإحدى الشركات للانقلاب علي طريق الإسماعيلية العريش قرب مدينة القنطرة شرق وانتقال قولت الشرطة الي مكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية بسيارة إسعاف نقلت جثمان المتوفي الي مستشفي القنطرة شرق المركزي فيما نقلت 7 سيارات أخري المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن المتوفى في الحادث يدعى مصطفى محمد سلامة 64 سنة إثر اصابته بنزيف داخلي وتوقف في عضلة القلب والتنفس قبل وصوله إلى المستشفى.

أسماء المصابين

وأصيب كل من من جابر عبد الفتاح 58 سنة مقيم محافظة الإسكندرية وأحمد جمعة عبد السلام 22 سنة مقيم بذات عنوان الأول وعاطف رشاد السيد 55 سنة، مقيم المنيا وعبد الرحمن يسري الخولي 20 سنة مقيم البحيرة وعبد الهادي محمد عبد الهادي 32 سنة مقيم البحيرة.كما أصيب في الحادث كلا من رمضان رفعت محمد حسين 52 سنة مقيم المنيا ومحمد احمد محمد رزق 52 سنة مقيم الإسكندريةواحمد عبد الكريم مرعي 27 سنة مقيم المنيا وعبد الرحمن رمضان فتحي 25 سنة مقيم محافظة المنيا.

انتقال قولت الشرطة إلى مكان الحادث

ووجه اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث لمعرفة سبب وقوع الحادث وإنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وحررت الشرطة محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

وقررت جهات التحقيق التحفظ على الجثمان لحين انتهاء التحقيق في الواقعة، فيما أمرت بانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان للتاكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.