فريق شركة المياه يتوج بدوري المصالح الحكومية للكرة الخماسية بسوهاج

فاز فريق كرة القدم الخماسية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ببطولة دوري المصالح الحكومية التي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بمشاركة 16 فريقا يمثلون المديريات والمصالح الحكومية بسوهاج.

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه سوهاج أن فريق الكرة الخماسية استطاع الفوز في المبارة النهائية على فريق مديرية التربية والتعليم بركلات الترجيح ببطولة استمرت 10 أيام .

فوز فريق تنس الطاولة بالمركز الثالث

وأوضح أحمد محمود طلعت رئيس اللجنة الرياضية بالشركة أن فريق تنس الطاولة حصل على المركز الثالث بدوري المصالح الحكومية الذي شارك به 14 فريقا يمثلون المديريات والمصالح الحكومية.

وتجرى المنافسات الرياضية لمختلف الألعاب بين الفرق التابعة للهيئات والمصالح الحكومية بسوهاج وعددها 14 فريقا بدوري الألعاب الرياضية المقام كل عام تحت مظلة مديرية الشباب والرياضة بمشاركة العاملين بالمؤسسات ضمن النشاط الرياضي لها.

أنشطة مياه سوهاج الترفيهية

من الجدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تقوم بالعديد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية والثقافية وتشارك بكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية من خلال اللجنة الرياضية وذلك بهدف خلق روح التعاون والانتماء بين العاملين وللتحفيز على ممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة العامة.