ماذا كان يقول الرسول عند استقبال الشهر الجديد؟.. «مجمع البحوث» يوضح

انطلق اليوم، السبت، 14 من شهر سبتمبر، أول أيام شهر ربيع الأول، وهو الشهر الذي ولد فيه النبي الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فهو يحمل مكانة كبيرة في قلوب المسلمين والمسلمات في مختلف أنحاء العالم، ويكون فيه طقوس مختلفة على رأسها الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وإحياء هذه الذكرى الكريمة.

دعاء يمكن استقبال الشهر به

وهناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يستقبل بها المسلمون بداية الشهور الهجرية، وذلك من باب التقرب إلى الله عز وجل بأفضل الكلمات، وقد وردت العديد من صيغ الأدعية في هذا الشأن، والتي يمكن للمسلم أن يدعو بها، كما يمكن له أن يدعو بأي صيغة يراها.

ومن الأدعية الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بحسب ما نشره مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما ورد عن ابن عمر، رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى الهلال قال: «اللهم أهله علينا بالأمن والأمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله».

دار الإفتاء تعلن بداية شهر ربيع الأول

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت مساء يوم الخميس الماضي، 14 من شهر سبتمبر لعام 2023، والموافق يوم 29 من شهر صفر من العام الهجري 1445، أن اليوم، السبت، الموافق 16 من شهر سبتمبر، هو اليوم الأول من أيام شهر ربيع الأول.