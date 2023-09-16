ظهور «عروس البحر» في مياه مرسى علم.. عمرها يصل لـ100 عام ومهددة بالانقراض

رصد عدد من الغواصين بشواطئ مرسى علم ظهور أحد الكائنات البحرية النادرة والمهددة بالانقراض، وتسمى «الدوجونج» أو «عروس البحر»، وتحديدا في شاطئ خليج أبو دباب بمرسى علم جنوب البحر الأحمر، وهو حدث يجذب السياح لمشاهدتها.

ظهور عروس البحر بمرسى علم

وكشف حسن الطيب، الخبير البحري ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، أن عددا من الغواصين رصدوا ظهور «عروس البحر»، واسمها العلمي حيوان الدوجنج، وذلك أثناء رحلة غطس تحت الماء برفقة عدد من السياح الأجانب على شاطئ خليج أبو دباب بمرسى علم.

عروس البحر تجذب السياح

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن عروس البحر من فصيلة الثديات التي تلد وترضع صغارها وعمرها يصل إلى 100 عام، وظهورها يعتبر عامل جذب سياحي، حيث يأتي السياح الأجانب خصيصا لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء والاستمتاع برؤية مثل هذه الكائنات البحرية النادرة الظهور.

حظر صيد عروس البحر

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات بمحافظة البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدوجنج أو «عروس البحر» حيوان نادر ومهدد بالانقراض ومحظور صيدها، وأعدادها في البحر الأحمر لا تتجاوز 30 واحدة، وتتواجد في منطقة مرسى شاطئ أبو دباب ومرسى مبارك ومرسى عجلة بشواطئ مرسى علم.