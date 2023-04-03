أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 3-4-2023.. البلدي بـ4.4 جنيه والساسو بـ11

تشهد أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 3-4-2023 في الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا، وفقًا لما قالة عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات لـ«الوطن» وبيانات بورصة الدواجن، إذ يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 4 الي 4.4 جنيه والساسو بيور من 8 إلى 9 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 3-4-2023

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 3-4-2023، وفق شعبة الدواجن كما يلي:

- سعر الكتكوت الأبيض بين 10 و10.25 جنيه.

- سعر الكتكوت البلدي بين 4 و4.4 جنيه.

- سعر الكتكوت ساسو بيور بين 8 و 9 جنيهات.

- سعر الكتكوت شركة القاهرة للدواجن 14 جنيهًا.

- سعر الكتكوت شركة الحمد 13 جنيهًا.

- سعر الكتكوت شركة الوطنية 16 جنيهًا

- سعر الكتكوت شركة الوادي 16 جنيها.

- سعر الكتكوت شركة العناني 18 جنيهًا.

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 10 الي 10.25 جنيه.

- سعر شركة المصرية الهولندية 11 جنيهًا.

- سعر الكتكوت شركة الفيروز 13.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البیضاء الیوم شركة الوادي

وبالنسبة لأسعار الكتاكیت البیضاء الیوم شركة الوادي تبلغ 16 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت عمر یوم

وقد تكون أسعار الكتاكيت عمر يوم كما يلي:

- سعر كتكوت هجين يتراوح بين 5 و6 جنيهات.

- سعر كتكوت جيل ثاني بين 6 و7 جنيهات.

- سعر كتكوت روزي بيور بين 6.5 و7.5 جنيه.

أسعار البيض

كما يبلغ سعر البيض الأبيض اليوم داخل المزرعة 85 جنيهًا ويسجل سعر البيض الأحمر 95 جنيهًا أرض مزرعة والبيض الأبيض 100 جنيه.

فيما يبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 115 جنيهًا ويبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 100 جنيهات كما تسجل كرتونة البيض الأبيض 90 جنيهًا.