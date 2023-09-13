كيفية استخراج الكارت الموحد.. حساب بالبريد لأصحاب بطاقات التموين

حددت وزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد، طرق وكيفية استخراج الكارت الموحد الذي يقدم عليه بعض أصحاب بطاقات التموين في محافظة بورسعيد، باعتبارها المحافظة التي شهدت حتى الآن تطبيق منظومة الكارت الجديد.

كيفية استخراج الكارت الموحد لحاملي بطاقة التموين

وعن كيفية استخراج الكارت الموحد لحاملي بطاقة التموين، تستقبل مكاتب البريد على مستوى محافظة بورسعيد، طلبات المواطنين الراغبين في استخراج الكارت، للاستفادة من الخدمات المقدمة عليه، والتي تشمل على التالي:

- صرف السلع التموينية والخبز من خلال الكارت الموحد، دون إلغاء البطاقات التموينية.

- يضم الكارت الموحد خدمات التأمين الصحي، وخدمات المدفوعات الإلكترونية.

- يقدم خدمات حكومية أخرى على الكارت في المراحل المقبلة.

- بطاقة الكترونية مسبقة الدفع للإيداع أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد.

- حجز خدمات التأمين الصحي الشامل من خلال الكارت.

الكارت الموحد بالمجان

ووفقا للبيانات الرسمية من وزارة التموين والاتصالات، فإن الكارت الموحد يتم تسليمه للمواطنين بالمجان من خلال الهيئة القومية للبريد، بشرط فتح حساب شخصي في البريد.