طرح حلوى المولد النبوي في 1300 مجمع استهلاكي.. اعرف سعر العلبة المخفضة

قال عادل رشدي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن وزارة التموين تحاول بشتى الطرق تخفيف العبء عن المواطن المصري، بتوفير السلع الاستراتيجية فضلا عن منتجات حلوى المولد النبوي في المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة وأسعار مناسبة للجمهور، لذلك طرحت الوزارة حلوى المولد بتخفيضات تتراوح بين 25% و30%.

سعر علبة حلوى المولد

وأضاف «رشدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «TEN»، أن شركة النيل تتواجد في محافظتي القاهرة والجيزة ولها حوالي 315 مجمعا، أما على مستوى المحافظات هناك حوالي 1300 مجمع، مشيرا إلى أن علبة حلوى المولد وزن كيلوجرام بعد خصم 25% تبلغ 100 جنيه، بينما علبة 2 كيلوجرام بسعر 200 جنيه، موضحا أنه بعد إجراء دراسات على الأسواق، وجدنا أن أقل علبة حلوى المولد بسعر 180 جنيها.

جودة منتجات حلوى المولد المدعمة

وتابع: «جودة منتجات حلوى المولد النبوي عالية للغاية، وهناك تطورا كبيرا في الصناعات الغذائية في مصر»، مؤكدا على تنافس علب حلوى المولد المدعمة مع نظيرتها من القطاع الخاص، وإقبال الجمهور عليها، مشيرا إلى أن هناك توجيهات بتوفير حلوى المولد النبوي في معارض «أهلا مدراس».