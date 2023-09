فرنسا تعلن عن فيلمها المرشح لجائزة الـ«أوسكار» 21 سبتمبر

في الوقت الذي بدأت دول العالم ترشيح أفلامها للتنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في النسخة الـ96 من حفل توزيع الجوائز الشهير المقام في مارس 2024، تقوم لجنة اختيار الفيلم الفرنسي المرشح للأوسكار تحت إشراف المركز الوطني للسينما اجتماعتها لاختيار فيلم من 5 أفلام ومن المقرر الإعلان عن الفيلم المختار يوم 21 سبتمبر الجاري، وفقا لموقع «فارايتي».

وتتضمن قائمة الأفلام التي سيتم اختيار من بينهم فيلم لتميل فرنسا في أوسكار 2024، كلا من «Anatomy of a Fall» إخراج جوستين تريت الحاصل على السعفة الذهبية في ختام الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، وفيلم «The Animal Kingdom» إخراج توماس كايلي، بالإضافة إلى «On the Wandering Paths» إخراج دينيس إمبرت.

ومن الأفلام الفرنسية ضمن القائمة: «Sons of Ramses» إخراج كليمان كوجيتور، و« The Taste of Things» إخراج تران آنه هونج.

«Indochine» عام 1993.. آخر فوز لفرنسا بجائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي

كان فيلم «Les Misérables» للمخرج لادج لي هو آخر فيلم فرنسي يصل إلى القائمة النهائية لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في عام 2020، في حين وصل فيلم «Saint Omer» للمخرجة أليس ديوب العام الماضي إلى القائمة الطويلة للترشيحات ولكنه لم يصل إلى القائمة النهائية، بينما كان آخر فوز لفرنسا بالجائزة عام 1993 بـ فيلم «Indochine» للمخرج ريجيس وارجنييه