وظائف خالية لحديثي التخرج بمرتبات مجزية في بنك مصر.. شروط التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن» عن حاجته لوظائف خالية للعمل في وظيفة ممثل خدمة العملاء في فروع البنك البنك المختلفة، على أن يكون المستفيد من تلك الفرص من حديثي التخرج، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب من خريجي الجامعات تكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، ولمساعدتهم على بدء حياتهم العملية.

وأوضح بنك مصر في إعلانه عن الوظائف الخالية عن التفاصيل الكاملة لتلك الوظائف، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوية لوظائف بنك مصر والمسؤوليات المطلوية، وكيفية التقديم.

مسؤوليات الوظائف

- استكمال معاملات الحساب الخاصة بالعملاء.

- تنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات والخدمات التي تشمل قبول المدفوعات لأنواع مختلفة من الحسابات، وصرف الشيكات، والتحقق من أرصدة الحسابات، وتحويل الأموال.

- التأكد من موازنة درج النقود مع ورقة التسوية واسترداد أي نقص أو زيادة.

- تقديم الخدمات لجميع العملاء لضمان المستوى الأمثل لرضا العملاء وحل جميع المشكلات.

- تحديد الفرص لتنمية العلاقات مع العملاء من خلال عملية البيع المنضبطة.

- العمل على تحقيق الخطة المستهدفة للفرع.

- توجيه العملاء لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية المختلفة.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم للوظائف من سكان القاهرة والجيزة فقط.

- لا يشترط وجود خبرة سابقة، ويمكن لأصحاب الخبرة حتى 3 سنوات التقديم.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس من أي جامعة معتمدة.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على تقدير جيد فما فوق.

- أن يكون المتقدم للوظائف من حديثي التخرج لعام (2021/2022/2023).

- أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم للوظائف 28 عاما كحد أقصى.

- ألا يكون المتقدم للوظائف لديه أقارب في بنك مصر.

على الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في بنك مصر الدخول إلى الصفحة الرسمية للبنك على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم.