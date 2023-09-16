وظائف للشباب برواتب مجزية وحوافز وفرصة للترقية.. إليك الشروط والتفاصيل

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر للتنمية»، من خلال مبادرة «توظيف مصر»، عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى الشركات الخاصة بتوزيع الأغذية للمشروبات.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرص «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة، من حيث الشروط المطلوبة والحقوق والمميزات وطريقة التقديم.

التخصصات المطلوبة للوظيفة

مسؤول مبيعات خارجي.

سائق برخصة مهنية.

المميزات الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على رواتب مجزية وتأمين طبي واجتماعي ونظام حوافز وتامينات علي الحياة.

الشروط المطلوبة للوظائف

- ألا يزيد عمر المتقدمين للوظيفة على 45 عامًا بحد أقصى للسائق، وحد أقصى للمندوب 37 سنة.

- حسن المظهر والسلوك.

- لا يشترط خبرة سابقه.

- الخبرة تصل إلى 3 سنوات.

كيفية التقدم للوظائف

ويمكن التقدم للوظيفة عبر مقر الشركة في بيتشو بطريق القطامية القديمة بجوار مرور المعادي مخزن رقم «7» أمام بنزينة الوطنية، يوم السبت والأحد 16 و17 سبتمبر 2023، من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

وللتقديم يرجى ملء الاستمارة من هنـــــــــــا.

وظائف الشباب والرياضة في دمياط

وظائف بمقر مجموعة أسواق القواس بدمياط الجديدة، يوم الأحد 17 سبتمبر 2023، من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

- مدخل بيانات.

- كاشير.

- موظف صالة.

- أفراد أمن.

وتقدم هذه الوظائف مجموعة من المميزات الوظيفية، وهي:

- الحصول على رواتب مجزية.

- الحصول على تأمين طبي واجتماعي.

- احتوائها على نظام حوافز.

وأما عن الشروط فقد قدمت الوزارة عبر صفحتها الرسمية عددًا من الشروط العامة، دون اشتراط مؤهل معين، وهي كالتالي:

- القدرة على التنظيم.

- القدرة على العمل ضمن فريق.

- جميع المؤهلات.