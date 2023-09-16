20 فيلما تتنافس على جوائز المسابقة القصيرة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

يشهد مهرجان الغردقة لسينما الشباب منافسة بين 20 فيلما على جوائز مسابقة الأعمال القصيرة، وذلك خلال دورته الأولى، والتي تقام في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجاري برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي.

وقال الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم، المدير الفني لمهرجان الغردقة، إن القائمة تضم 9 أفلاما أجنبية، وهي "صبيّان" من اليابان، و"الدراجة الثابتة" إنجلترا، و"لغة الخيال" سويسرا، و"آنا مورفوس" البرتغال، و"أضواء" سلوفاكيا، و"بيون بافيليون" الصين، و"لا تنسى الشمبانيا" البرازيل، و"القناع المكسور" نيجيريا، و"الحياة الأخرة" تنزانيا.

11 فيلمًا من الدول العربية بمهرجان الغردقة

وأشار إلى مشاركة 11 فيلمًا من الدول العربية، وهي "إبرة وخيط" من السودان، و"فوتوغراف" سوريا، و"العالم رائع" الكويت، و"عبد" الأردن، و"فتى الجمبري" اليمن، و"جالينا الموصل" العراق، و"المنيور" من سلطنة عمان، بينما يشارك فيلمان من السعودية هما "كبريت"، و"تجربة أداء"، وكذلك فيلمان من مصر هما "رسالة من مجهول"، و"ما يحدث في حياة نادين".

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة

وأضاف محمد سيد عبدالرحيم، أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة تشكلت برئاسة المخرج والكاتب والممثل الروسي رومان دوروفيڤ، وتضم في عضويتها كلًا من الفنان صبري فواز من مصر، المخرج والممثل السعودي عمر الجاسر، الأمين العام التحاد الفنانين العرب بالسعودية.

جائزة خاصة

يمنح مهرجان الغردقة جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يدعم فكرة الحفاظ علي البيئة، يقام المهرجان برعاية من وزاراة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.