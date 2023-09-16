أماكن مبادرة «أنت الحياة» في الإسماعيلية.. تنطلق غدا وتستهدف 30 ألف مواطن

يفتتح اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، في العاشرة صباح غد الأحد، مبادرة «أنت الحياة» بمركز ومدينة القنطرة غرب، ضمن مبادرات مؤسسة «حياة كريمة»، للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا.

أماكن مبادرة انت الحياة في الإسماعيلية

وقال محمد جمال، منسق مؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية، إنه من المقرر أن تتواجد مبادرة «أنت الحياة» غدا في مركز ومدينة القنطرة غرب، على مدار 5 أيام.

وأضاف «جمال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن الفعاليات تقام في مركز شباب القنطرة غرب، خلف مجلس المدينة، داخل مدرسة يسري شعرواي في المنطقة ذاتها، وتقدم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية والتعليمية والثقافية الترفيهية.

وأشار منسق مؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية، إلى أن المبادرة تتضمن قافلة طبية تقام لأول مرة على هذا المستوي في المحافظة، وتضم جميع التخصصات الطبية وغرف الأشعة المجهزة، ومعامل التحاليل، وصيدلية كبري تتضمن أكثر من 100 صنف دوائي لجميع الحالات.

حياة كريمة: نستهدف الوصول إلى 40 ألف مستفيد

وشدد محمد جمال، على أن المبادرة تستهدف الوصول إلى أكثر من 40 ألف مستفيد من أهالي مركز القنطرة وقرى المركز، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والخدمات المجتمعية الأخرى لهم.

وتستهدف مبادرة «أنت الحياة»، بحسب بيان صحفي رسمي لحياة كريمة، تقديم استقبال حالات الغارمين، وعقد ندوات توعوية لمكافحة الإدمان والتعاطي، وامتحانات لمحو الأمية، وملتقى توظيفي، وورش لتعليم الحرف اليدوية، وإصدار بطاقات الرقم القومي مجانا.

وتقيم المؤسسة أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية متنوعة، ومعرض للكتاب، وخدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وغيرها من الخدمات والفعاليات المجانية التي تقام على هامش المبادرة.