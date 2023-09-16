«حماة الوطن» ينظم فعالية ترفيهية للتلاميذ المنقولين بمدارس شمال سيناء

نفذت أمانة الشباب بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، فاعلية ترفيهية للأطفال المنقولين من الشيخ زويد ورفح، وذلك بساحل بحر العريش.

وقال عمرو الطويل أمين الشباب بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، إن الفاعلية الهدف منها إدخال السعادة على الأطفال المنقولين من الشيخ زويد ورفح.

ألعاب ترفيهية للأطفال المنقولين بشمال سيناء

وأضاف الطويل، أن الفاعلية عبارة عن ألعاب ومسابقات وفوازير وغناء للأطفال، وعمل مجسمات ليلعب بها الأطفال، وذلك قبل أسابيع قليلة من بداية العام الدراسي.

وقالت أمال محمود عضو حزب حماة الوطن، إنه تم عمل مسرح عرائس للأطفال، وأغنيات وطنية وترفيهية، والهدف من اللقاء هو التخفيف عن الأطفال قبل بداية العام الدراسي الجديد.

60 طفلا وطفلة شاركوا في الفاعلية

وقال المهندس فائق الخليلي أمين التنظيم، إن عدد الأطفال فاق 60 طفلا وطفلة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، غالبيتهم من المتفوقين دراسيا برغم الظروف، وتم عمل مسابقة علمية وتوزيع جوائز رمزية للناجحين.