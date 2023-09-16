الرئيس يشهد افتتاح مجمع مصانع «الرواد» والجامعة الأهلية ومحطة الصرف الصحي ببني سويف الجديدة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى بنى سويف، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، اليوم، منها مجمع «مصانع الرواد»، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى ببنى سويف الجديدة، وجامعة بنى سويف الأهلية، ومستشفى إهناسيا المركزى.

«محروس»: نشارك بمنتجاتنا فى «حياة كريمة»

وقال المهندس جورج محروس، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن المجموعة بدأت بإنشاء مصانعها التى تسهم فى المشروعات الكبرى فى صناعة القمح مثل توشكى والدلتا الجديدة والضبعة والعوينات، وأنتجت الشركة المواسير الرئيسية والفرعية للمساهمة فى «حياة كريمة» بشكل قوى.

وأضاف: «أنشأنا أول مصنع للحقن ينتج القطع بشكل قوى، والمصنع الثانى لإنتاج الجرابات الناقلة للطاقة، وكنا نستوردها من 4 دول، وبدأنا بالفعل فى إنشاء المصنع، وقبل نهاية العام ستصل الطاقة الإنتاجية لـ3 أضعاف، والبشرى هى أن خطوط الإنتاج ستصنع داخل الرواد بمكون محلى بنسبة 65%». وأضاف: «المصنع الثالث هو مصنع لإنتاج المواسير لحياة كريمة من 32 مللى حتى 800 مللى بطاقة إنتاجية 1800 طن، وستتضاعف الطاقة فى الربع الثانى من السنة المقبلة».

وقالت ناهد شعبان ربيع، مهندس إشراف على أعمال التركيبات الميكانيكية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى، إن طاقة المحطة 52 ألف متر مكعب فى اليوم، وتخدم 1160 مواطناً من سكان مدينة بنى سويف الجديدة، و30 ألف مواطن يترددون عليها من طلاب الجامعات وعمال المصانع.

«حسن»: الجامعة على مساحة 40 فداناً بتكلفة 3.7 مليار جنيه

وقال منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إن الجامعة تعد إحدى الجامعات الأهلية الـ16 التى أنشئت بقرار وتوجيه ودعم الرئيس السيسى، وتتميز ببرامجها البينية الفردية التى تلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، فضلاً عن رؤية مصر 2030 فى التخصصات العلمية والتطبيقية المختلفة كبرنامج تكنولوجيا الملاحة وعلوم الفضاء، وبرنامج الأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعى والإعلام الرقمى، إلى جانب علم النفس الإكلينيكى والطاقة المتجددة والمستدامة.

وتابع: «بدأ العمل فى إنشاء جامعة بنى سويف فى فبراير 2021، وشيدت الجامعة الأهلية على مساحة 40 فداناً بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وتتكون من 11 مبنى؛ مبنى إدارى و6 مبانٍ إدارية وتعليمية و3 مبانى ورش ومعالم فى التخصصات المختلفة، ومبنى امتداد مستقبلى».

وقال الدكتور عبدالله أسامة عبدالله، مدير مستشفى إهناسيا، التابع لوزارة الصحة - أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إن المستشفى على مساحة 16 ألفاً و800 متر مستغل منها 6600 متر، وعبارة عن 6 مبانٍ، تشمل عيادات خارجية واستقبال طوارئ وأشعة وخدمات مستشفى، بينما الدور الثانى وحدة غسيل كلوى، فضلاً عن قسم النساء والتوليد والحضانات والأطفال ومعمل، إلى جانب قاعة تدريب، و5 غرف عمليات كبرى مجهزة بأحدث الأجهزة ورعاية مركزة، موضحاً أن إجمالى أسرّة المستشفى يبلغ 174 سريراً منها 38 سريراً للغسيل الكلوى، و18 سريراً رعاية.