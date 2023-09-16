7 زيادات للمرتبات في عهد الرئيس السيسي.. قطار الأخبار السارة لا يتوقف

في ظل غلاء الأسعار عالميًا والأوضاع الاقتصادية المتأزمة حول العالم كله، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته محافظة بني سويف لافتتاح عدد من المشروعات القومية، زيادة في قيمة رواتب الموظفين ومعاشات المواطنين، في بشرى سارة جديدة أعلنها الرئيس صباح اليوم، وتعد الزيادة السابعة للرواتب خلال فترة تولي الرئيس السيسي حكم مصر.

زيادات المرتبات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

كانت الزيادة الأولى في رواتب الموظفين للعاملين بالقطاع الحكومي بالدولة عام 2017، حينها صدر القرار بزيادة وصلت إلى 200 جنيه، وزاد الحد الأدنى من 1200 إلى 1400 جنيه.

وكانت الزيادة الثانية في مارس من عام 2019، زاد الحد الأدنى للمرتبات بقيمة 600 جنيه، فزاد من 1400 عام 2017 إلى 2000 جنيه عام 2019، بنسبة زيادة 42.8%، وشملت الزيادة جميع الدرجات الوظيفية حينها.

الزيادة الثالثة كانت في مارس 2021، بقيمة 400 جنيه، ووصل الحد الأدنى إلى 2400 جنيه، بزيادة وصلت إلى 20%.

الزيادة الرابعة كانت في شهر أبريل من عام 2022، وكانت بقيمة 300 جنيه، ووصل الحد الأدنى إلى 2700 جنيه بزيادة 12.5%.

الزيادة الخامسة في شهر أكتوبر من العام نفسه 2022، وكانت أيضًا بقيمة 300 جنيه، وكان قرار زيادة الحد الأدنى ووصل حينها إلى 3000 جنيه، من خلال علاوة استثنائية 300 جنيه، تضاف إلى أساسي المرتب.

الزيادة السادسة كانت في مارس العام الجاري 2023، وهي أكبر زيادة في المرتبات والتي وصلت إلى 1000 جنيه، ليصبح الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه للدرجة السادسة العمالية أدنى الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة.

الزيادة السابعة والأخيرة كانت في سبتمبر من العام الجاري، وأعلن خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة بقيمة 500 جنيه، ليصبح الحد الأدنى للمرتبات 4000 جنيه، وذلك لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

زيادة المعاشات

كما أعلن الرئيس السيسي اليوم أيضًا خلال وجوده بمحافظة بني سويف عن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

كما قرر الرئيس السيسي اليوم السبت زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من معاش «تكافل وكرامة»، وذلك بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، بإجمالي 5 ملايين أسرة.