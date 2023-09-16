«حماة الوطن» ينفذ مبادرة لتوزيع الكتب المجانية على طلاب شمال سيناء

نفذت أمانة التعليم بحزب حماة الوطن بشمال سيناء توزيع كتب مجانية للأطفال وتلاميذ المدارس من مرحلة kj1 والمرحلة الابتدائية حتى الصف الخامس الابتدائي.

توزيع الكتب المجانية لتلاميذ المدارس بحزب حماة الوطن بشمال سيناء

قال محمد العلاقمي أمين التعليم بحزب حماة الوطن، إنه تم توزيع الكتب المجانية المدرسية على مرحلتين، وذلك بأحقية التسجيل والحجز بسكرتارية الحزب للمعلمين.

بدوره قال المهندس فائق الخليلي أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، إن الكتب توزع للمعلمين بكامل التخصصات، وذلك لتدريس المجموعات المجانية التي يقيمها الحزب، والمجموعات الدراسية التعليمية الأخرى بمشاركة الحزب، والكوادر التعليمية بالحزب.

تكريم أوائل الثانوية العامة بشمال سيناء

قال المهندس هيثم رحمي الأمين العام للحزب بشمال سيناء، إنه تم تكريم أوائل الثانوية العامة، وما يقرب من 12 مدرس الذين قاموا بعمل الدروس الخصوصية المجانية بالحزب.

جدير بالذكر، أن حزب حماة الوطن نفذ مبادرة الدروس المجانية لطلبة المدارس الابتدائية والإعدادية، وطلاب الثانوية العامة.