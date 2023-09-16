رئيس اتحاد العمال مشيدا بقرارات السيسي: الدولة تمد يد العون للمواطنين

أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بالقرارات الاستثنائية للرئيس السيسي خلال زيارته اليوم لمحافظة بني سويف، مشددًا على أنها تدعم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

العلاوة الاستثنائية

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، إن العلاوة الاستثنائية تشمل جميع العاملين في الدولة والمؤسسات والهيئات الاقتصادية، وكل من يتقاضى أجره من الدولة يستفيد من هذه العلاوة.

وذكر أن أكثر من 5.5 مليون عامل بالجهاز الإداري يستفيدون من قرار زيادة العلاوة بجانب المستفيدين من تكافل وكرامة.

الدولة تقف مع المواطنين رغم الظروف الاقتصادية

وشدد على أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم الظروف الاقتصادية تقف مع المواطنين وتساندهم وتقدم يد العون لهم.

وذكر أن القرارات جاءت في ظروف استثنائية، وهي مساندة ودعم للمواطنين.