سكان الروضة بالغردقة: تركنا المساكن العشوائية بفضل الرئيس السيسي

عبر سكان منطقة الروضة بمدينة الغردقة عن شعورهم بالسعادة، باستلام وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساكن الروضة بمدينة الغردقة، بديلا للعشوائيات داهمة الخطورة التي كانوا يقطنون بها، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير حياه كريمة للمواطنين ضمن المشروعات القومية، بناء على توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فرحة سكان الروضة بالغردقة

قال عبد المنعم أحمد سالم من سكان منطقة الروضة في تصريحات لـ «الوطن»: كنت ساكن في منطقة زرزارة العشوائية من 30 سنة ولله الحمد البركة في الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملو لنا مساكن الروضة بالغردقة وسلموا لنا شقق سكنية متشطبة تشطيب فاخر في منطقة نظيفة وشوارع منظمة وحدائق خضراء في منطقة راقية.

وأضاف محمد محمود من سكان منطقة الروضة في الغردقة: ربنا معاك ياريس واحنا بنشكرك على اللي عملته في البلد وبندعمك في الفترة اللي جاية.

مساكن الروضة بالغردقة

وانتهت أجهزة مدينة الغردقة خلال الساعات القليلة الماضية، من تسليم بعض المواطنين عدد من المساكن بمنطقة الروضة، وسط فرحة الأهالي.

مساكن بديلة العشوائيات

ومن جانبه أشار اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر إلى جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية في مدن البحر الأحمر، و إزالة المناطق داهمة الخطورة العشوائيات ونقل سكانها إلى وحدات آمنة ومجتمع مستقر متكامل الخدمات بمساكن الروضة.

لافتا في تصريحات لـ الوطن أن البحر الأحمر أن "مساكن الروضة" بمدن محافظة البحر الأحمر، هي المساكن بديل العشوائيات من ضمن سلسلة المشروعات التي نفذتها الدولة في ملف تطوير العشوائيات.