تحالف الأحزاب: قرارات الرئيس بشأن العلاوات تؤكد مدى قربه للمواطنين

أشاد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بالقرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال زيارته لمحافظة بني سويف لتخفيف الأعباء على المواطنين.

الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية

وقال مطر، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن التوجيهات الرئاسية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، تؤكد مدى اقترابه من المواطنين وشعوره بمعاناتهم الاقتصادية، وإشارة إلى أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها من أجل تخفيف حدة الأزمة الإقتصادية عن كاهل المواطن البسيط والتي كانت قد ضربت العالم عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

واختتم أمين عام تحالف الأحزاب المصرية موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة على الجهود المبذولة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنيين البسطاء.

علاوة غلاء معيشة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن صباح اليوم عن زيادة الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى وتخفيف الأعباء عن المزارعين ومنح علاوة غلاء معيشة استثنائية بمبلغ 600 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%.