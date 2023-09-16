الحاجة «جمالات» التي قابلها الرئيس ببني سويف: «ربنا يجبر بخاطره زي ما فرح الناس»

أشاد أهالي محافظة بني سويف بالمواقف الإنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ظهرت خلال زيارته للمحافظة لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، مؤكدين أنه جابرا لخواطر أبناء الشعب، يشعر بهم ويتفاعل معهم في كل المواقف.

زيارة مصادفة

وقالت صفاء عبد اللطيف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: والدتي الحاجة جمالات محمد حافظ، تبلغ من العمر 90 عاما، كانت في زيارة لمنزل شقيقتي وفاء، وفوجئنا بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتفقد المنطقة فصاحت شقيقتي بأعلى صوتها من شرفة المنزل «ياريس» وهنا سمع الرئيس ندائها وتوقف، وقال تحبي اطلع أنا ولا انتو تنزلوا وبالفعل نزلنا، والتقينا الرئيس الإنسان المحبوب، الذي صافحنا بحرارة، وأظهر لنا كل حب وود واحترام، واستمع إلى أمي الحاجة جمالات وقبل رأسها، وشعرنا أنه واحد مننا».

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بالحاجة جمالات

وقالت الحاجة جمالات لـ«الوطن»: لقائي بالرئيس السيسي كان أمنية حياتي، حينما التقيته شعرت انه ابني البار، فاهتمامه بالأهالي والتقاط الصور معهم كان جبرا لخاطرهم وأسعدهم كثيرا، وشعر الجميع أنه يتعامل مع إنسان متواضع نبيل، وواحد منهم يستمع إليهم باهتمام ويبادلهم مشاعر الحب والأخوة.