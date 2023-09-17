سعر الدولار اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في البنوك.. متوسط الشراء 30.82 جنيه

سجل سعر الدولار الیوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في البنوك المصریة في أول أيام الأسبوع، استقرارًا كبيرًا، وبلغ متوسط سعر الشراء 30.82 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه، وفقًا لما ذكره البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي، إذ يعتبر الدولار هو أكثر العملات تداولًا على المستوى الدولي، في التعاملات التجارية بين الدول.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري، في تعاملات اليوم الأحد 30.82 جنيه للشراء، فيما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه، وفقًا لما ذكره البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري اليوم الأحد 30.75 جنيه للشراء، أما سعر البيع فسجل 30.85 جينه، ويعتبر البنك الأهلي المصري أكبر البنوك المصرية الحكومية، من حيث عدد الفروع وعدد العملاء وانتشار ماكينات الصراف الآلي.

سعر الدولار في بنك مصر

بلع سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأحد 30.75 جنيه للشراء، فيما سجل سعر البيع 30.85 جنيه، وفقًا لما ذكره البنك على موقعه الرسمي.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وصل سعر الدولار في بنك القاھرة إلى 30.75 جنيه للشراء، فيما سجل سعر البيع 30.85 جنيه، وفقًا لما ذكره البنك على موقعه الرسمي.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 30.90 للشراء، فيما بلغ سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB عند 30.95 للبيع، بينما وصل عر الشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وشهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية استقرار عند 30.85 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.