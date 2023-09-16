تعرف على سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم السبت

واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم السبت، عند نفس مستوياته المسجلة منذ بداية التعاملات داخل كافة البنوك المصرية، حيث لم يطرأ أي تغيير على الأسعار منذ نهاية تعاملات البنوك الأسبوع الماضي، وفقاً للموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم السبت، والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.82 جنيها للشراء و 30.95 جينها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- كما سجل سعر الدولار اليوم السبت في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- فيما وصل سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلي 30.95 جنيها بيعا و 30.90 جنيها شراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- وبالنسبة لسعر الدولار اليوم السبت في بنك قناة السويس بلغ 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- وعن سعر الدولار في بنك مصر وصل إلي 30.75 جنيها للشراء أما سعر البيع 30.85 جنيها.