يسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 17-9-2023 في البنوك المصرية استقراراً ملحوظاً في ظل أن لم يطرأ على الأسعار أي تغيراً منذ بداية شهر سبتمبر الجاري وذلك بحسب ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 17-9-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 للشراء و8.42 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما وصل سعر الدرهم الإماراتي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.42 جنيه بيعاً و8.41 جنيه شراءً.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

- فيما يسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك قناة السويس 8.42 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك

- ووصل سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك 8.27 جنيه شراء و8.43 جنيه بيعاً.