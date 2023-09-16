سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 16-9-2023 في البنوك

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 16-9-2023 بالبنوك على الأسعار التي أعلنت بداية الأسبوع الماضي عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية، في ظل أن هناك توقعات باستمرار استقرار الأسعار حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 16-9-2023 بالبنوك، الذي جاء كما يلي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.38 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

- ووصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 8.38 جنيه شراء و8.42 جنيه بيعًا.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما يسجل سعر الدرهم الإماراتي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.41 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك

- بينما يسجل سعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات الصباحية داخل ميد بنك 8.43 جنيه للبيع و8.27 جنيه للشراء.