أسعار الذهب اليوم الأحد في الأسواق.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟

شهدت أسعار الذهب تراجعات ملحوظة في مختلف الأسواق ومحلات الصاغة، خلال تعاملات أمس، إذ بلغت قيمة التراجعات في عيار 21 نحو 10 جنيهات وفق ما أعلنته شركة «جولد بيليون»، العاملة في مجال تداول أسعار الذهب، مع بداية التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب اليوم الأحد 17-9-2023 في الصاغة

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر ببداية التعاملات اليومية، وبينها أعيرة 18 و24 و21، بحسب آخر تحديث لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وانخفضت أسعار الذهب في مصر أمس بحسب آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية في محلات الصاغة، واستقرت على هذه الأسعار.

سعر جرام الذهب عيار21

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأحد، استقرارا خلال بداية التعاملات الصباحية، ليسجل 2180 جنيهًا للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 21 الأكثر انتشارًا للشراء في مصر، خاصةً بمحافظات الصعيد.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، في التعاملات الصباحية اليوم 2491 جنيها للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 24 الأكثر نقاءً، ويُستخدم في صناعة السبائك، لأنه يعتبر ذهب خالص.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، 1869 جنيهاً للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب، الذي يلقى رواجاً كبيراً بالنسبة للراغبين في الادخار وحفظ أموالهم، 17 ألفًا و440 جنيهًا.