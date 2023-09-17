«حدث في 1973».. على شاشة «الوثائقية» في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر 

أعلنت قناة الوثائقية، إنتاجها وعرضها السلسلة الوثائقية «حدث في 1973»، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد الذي يمر عليه 50 عامًا.

وحسب ما أعلنت قناة الوثائقية، توثق هذه السلسلة كل ما كان يدور في المجتمع المصري من أخبار سياسية واجتماعية وفنية ورياضية قبل نصف قرن، راصدة المظاهر العامة لخطة الخداع الاستراتيجي في الأيام السابقة على اندلاع المعركة.

سلسلة وثائقية عن نصر أكتوبر العظيم

كما توثق هذه السلسلة الوثائقية، يوميات الحرب، على الجبهة منذ لحظة العبور وحتى وقف إطلاق النار، والتحركات السياسية والدبلوماسية عربيًا ودوليًا خلال الفترة المذكورة.

عرض السلسة على مدار 45 يوم بقناة الوثائقية

وتذاع سلسلة «حدث في 1973» يوميًا على مدار 45 يومًا، بدءًا من الخامس عشر من سبتمبر، وحتى 31 أكتوبر على شاشة قناة الوثائقية.