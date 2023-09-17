وكيل «المشروعات الصغيرة بالنواب» يثمن قرارات الرئيس السيسي: انحياز لصالح المواطن

ثمن محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، القرارات والتوجيهات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.

وجاءت هذه القرارات لتشمل حزمة حماية اجتماعية تمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات لتصبح 600 بدلاً من 300 جنيه وإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذلك رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة لــ4000 جنيهاً بدلاً من 3500 جنيهاً، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%، بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 25%، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.

وأشاد «الجارحي»، في تصريحات صحفية له اليوم، بخطاب الرئيس السيسي وما تضمنه من إشارات وقرارات، مؤكّدًا أنَّه يعكس متابعة الرئيس لكل أحوال المواطن وحرصه المعتاد على الحوار معه بشكل صريح، فالأهم لدى سيادته مصلحة الوطن وتحسين حياة المواطن.

وأكّد أنَّ تلك القرارات الهامة الأخيرة ستنعكس بالإيجاب على حياة المواطنين، وتخفف عن كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أفرزتها الأزمات العالمية مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

الأوضاع الإقليمية والعالمية

وأضاف وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أنه رغم صعوبة الأوضاع الإقليمية والعالمية إلا أن الدولة المصرية نجحت بفضل قيادتها الوطنية الحكيمة وصبر وجهد الشعب أن تبنى الجمهورية الجديدة، معتبرا أن ما حققته الدولة من مشروعات خلال الفترة الماضية، تمثل إنجازات غير مسبوقة، في مختلف المجالات والقطاعات.

وأشار «الجارحي» إلى أنَّ تلك القرارات تعكس انحياز الدولة لصالح المواطن ضمانا لحياة كريمة لكافة الفئات، مشيدا بهذه الخطوة التي تستهدف بث الأمل لدى قطاع واسع من المواطنين للتطلع نحو غد أفضل.

وأوضح أنَّ هذا التوجه ليس بجديد على القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، فالدولة تقف بشكل مستمر إلى جانب المواطن البسيط من أجل تحسين ظروفه، مشيرًا إلى أن القرارات جاءت في وقتها لتكشف أن الرئيس السيسي يتابع بشكل واضح ويستمع إلى آراء المواطنين ومطالبهم، ورغم الصعوبات التي تواجه العالم كله، لكن الرئيس حريص على أن يعلن قرارات ترتبط بتخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطن.