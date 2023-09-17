وكيل «خطة النواب»: تفعيل قرارات الرئيس السيسي من احتياطي الموازنة للدولة

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه يتم تفعيل قرارات الرئيس السيسي خلال زيارته إلى بني سويف في أكتوبر المقبل مع بداية الانعقاد الجديد لمجلس النواب أول اكتوبر.

الانعقاد الجديد لمجلس النواب

وأوضح أنه من المنتظر أن ترسل الحكومة عددا من التشريعات لتفعيل قرارات الرئيس منها تعديل قانون ضريبة الدخل لتخفيض حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه وتشريعات بصرف العلاوات والمنحة الاستثنائية للمعاشات مع تحديد موعد الصرف

وقال عمر لـ«الوطن» إن كل القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي لا تتطلب موافقة مجلس النواب إلا قرار خفض حد الإعفاء الضريبي لضريبة الدخل وإن الصرف احتياطي الطوارئ في الموازنة 150 مليار جنيه وهي في إطار برامج الحماية الاجتماعية بدليل أنه كان هناك حزمة إجراءات في الموازنة الماضية بقيمة 67 مليار جنيه.

الصرف بعد اعتماد مجلس النواب

وشدد على أن الحكومة ستحدد موعد الصرف بعد اعتماد مجلس النواب التشريعات التي ترسلها الحكومة حيث تحول قرارات إلى مجلس النواب مع دور الانعقاد الجديد على شكل قوانين، في الأول من أكتوبر.

وأشار ياسر عمر أن الحكومة ستتقدم لمجلس النواب بحزمة من القوانين والتشريعات، بعد أن تحول الحكومة القرارات لمبالغ مالية محددة وتنص على موعد الصرف ايضا حيث يتم تدبير مخصصات القرارات الأخيرة من احتياطي الموازنة العامة للدولة ليتم الصرف من الموازنة الحالية.

وأوضح ياسر عمر أن القرارات الخاصة بالبنك الزراعي والفلاحين وزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين لا تتطلب تشريعات ولكن باقي القرارات يتم إصدار تشريعات بها حيث أعلن الرئيس السيسي عن حزمة قرارات استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية.