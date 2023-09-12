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موعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي وأدبي عبر بوابة الأزهر

كتب:

رؤى ممدوح
10:56 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الثانوية الأزهرية- أرشيفية

الثانوية الأزهرية- أرشيفية

ساعات قليلة، تفصل طلاب الثانوية الأزهرية على الانتهاء من تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات، ويرغب الكثيرون في معرفة موعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي وأدبي برقم الجلوس، عبر بوابة الأزهر.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 

وتعلن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي وأدبي برقم الجلوس من قبل جامعة الأزهر خلال مؤتمر صحفي، وذلك لمعرفة الحدود الدنيا للقبول بجميع الكليات.

ومن المتوقع، أن يكون موعد إعلان النتيجة نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، وذلك بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني.

رابط تسجيل الرغبات 

ويقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

 

 

 

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