«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين عن طقس نهاية الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ صور الأقمار الصناعية تشير إلى تعرض البلاد لامتداد منخفض جوي خلال نهاية الأسبوع الجاري، وسيعمل على انخفاض نسبة الرطوبة في الجو، بالإضافة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي ستعمل كغطاء سحابي، يحجب جزءًا من أشعة الشمس، ويسبب انخفاضًا في درجات الحرارة.

استقرار الأحوال الجوية

وأضافت «غانم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه سيكون هناك استقرار واضح في الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث معدلات الحرارة ستنخفض بين درجة ودرجتين، ولا توجد أي تقلبات جوية متوقعة خلال تلك الفترة، نظرًا لأن المنخفض الجوي الآتي في طبقات الجو العليا، سيكون على بعد من 5 إلى 6 كيلومترات عن سطح الأرض، مما يترتب عليه تلطيف الأجواء، وتكثر السحب المنخفضة والمتوسطة التى يصاحبها فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية للبلاد وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على مدن ومحافظات الجمهورية، فقد جاءت كالتالي:

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25

6 أكتوبر 35 24

بنها 34 25

دمنهور 33 24

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 24

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 24

العريش 32 23

رفح32 24

رأس سدر 35 26

نخل 32 17

كاترين 31 15

الطور 33 27

طابا 32 25

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 31 24

العلمين 31 24

مطروح 39 21

السلوم 30 19

سيوة 34 19

رأس غارب 38 27

الغردقة 37 27

سفاجا 37 28

مرسى علم 37 28

شلاتين 36 28

حلايب33 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 35 24

بني سويف 35 23

المنيا 35 22

أسيوط 35 23

سوهاج 36 24

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 39 28

الوادي الجديد 38 22

أبو سمبل 38 28