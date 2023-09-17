محافظ شمال سيناء يلتقي رئيس شركة فيكا الفرنسية لبحث التعاون المشترك

التقى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، جاك ماري مارسيرون، رئيس مجلس إدارة شركة فيكا الفرنسية والوفد المرافق له خلال زيارته الي محافظة شمال سيناء، وذلك لبحث التعاون المشترك.

سيناء تشهد تنمية عمرانية كبيرة

وأكد المحافظ على أن شمال سيناء تشهد عددا من المشروعات التنموية الكبرى في شتى القطاعات، من بينها مشروع ميناء العريش البحري الذي يعد نقلة حضارية كبيرة، لتصدير المنتجات السيناوية وعلى رأسها الأسمنت إلى مختلف دول العالم، فضلًا عن مشروع السكة الحديد الذي سيساهم بشكل كبير في عمليات التصدير من خلال توفير الوقت والجهد.

وأشاد المحافظ بالتعاون الكبير بين الجمهوريتين المصرية والفرنسية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتنسيق الوثيق بين البلدين حيال كافة القضايا محل الاهتمام المشترك

الشركة الفرنسية تستهدف تطوير صناعة الأسمنت في سيناء

بدوره أكد جاك ماري مارسيرون، رئيس مجلس إدارة شركة فيكا الفرنسية، أن الشركة تستهدف تطوير صناعة الأسمنت في مصر، ووضع شركة أسمنت سيناء في موقع أفضل داخل السوق المصرية، خاصة وأن صناعة الأسمنت تعد أحد أهم الصناعات الاستراتيجية.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلي أن الشركة تتطلع إلى مزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة ودعم الاقتصاد المصري عن طريق توفير احتياجات السوق المصري من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة بالإجراءات التي تتخذها مصر نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والحفاظ علي المستثمرين الأجانب وتذليل كافة العقبات أمامهم والعمل علي تحسين مناخ واليات الاستثمار في مصر، إضافة الي ما تشهده مصر من نهضة حقيقية في كافة القطاعات وعلي مستوي مختلف الأصعدة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن هذه الزيارة تعد الأولى بعد عودة الاستقرار الي سيناء ونجاح الدولة المصرية في القضاء علي الإرهاب واقتلاع جذوره، لافتا الي تكرار الزيارات خلال الفترة المقبلة باعتبار أن الشركة هي المساهم الرئيسي لشركة أسمنت سيناء التي تعد أحد أهم وأعرق المؤسسات والكيانات الاقتصادية الرائدة في مجال صناعة الأسمنت والتي يرجع تاريخ نشاطها الى عام 1853 عقب اكتشاف مؤسسها مادة الأسمنت في غضون عام 1817، حيث أصبح نشاط المجموعة الفرنسية يشمل قارات العالم من خلال مصانع عملاقة هي الأكبر على مستوى العالم.

أكد تامر مجدى راغب، العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، أنها شركة مساهمة مصرية تقوم بإنتاج الأسمنت الرمادي في مصنعها بمنطقة الصناعات الثقيلة في قرية بغداد بمدينه الحسنه في وسط سيناء.

الأسمنت الرمادي في مصر

وأشار راغب، إلي أن الشركة تعد من أكبر شركات إنتاج الأسمنت الرمادي في مصر كما تعتبر من الشركات الرائدة في هذا المجال فضلا عن موقع مصنعها وكذا لتواجد مستثمر فرنسي علي الاراضي المصرية في تلك المنطقة الأمر الذي يعكس المناخ الأمن و المستقر لجذب الاستثمارات .

ضم الوفد الفرنسي كلا من ، جي دومينيك لوى سيدوس، نائب ر ئيس مجلس إدارة شركة فيكا الفرنسية، جي دومينيك سيدوس، نائب ر ئيس مجلس إدارة شركة فيكا الفرنسية، جيانفرانكو تنتارديني، المدير الإقليمي لشركة فيكا الفرنسية، بوردون أريك بيرنارد، مدير القطاع الهندسي لشركة فيكا الفرنسية ، اوليفير توماس، رئيس القطاع الفني لشركة فيكا الفرنسية.

حضر اللقاء من شركة أسمنت سيناء كل من تامر مجدى راغب، العضو المنتدب، مدحت أبوجبل، رئيس القطاع الإداري، مصطفى حسين، مدير الشئون الإدارية، مصطفى جلال مدير قطاع الأمن، ممدوح رفاعي، مدير العلاقات العامة.

وقام الوفد خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء بزيارة ميناء العريش البحري حيث كان في استقبالهم اللواء محمد شريف، مدير عام الميناء، وذلك لتفقد منطقة الصوامع التي يقوم من خلالها المصنع بتصدير الأسمنت إلى مختلف دول العالم.