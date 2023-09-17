خبير اقتصادي: الصعيد أصبح قبلة في استخدام التكنولوجيا 

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إننا أصبحنا اليوم، نشهد اهتماما كبيرا من الدولة، بالقرى الفقيرة والمهمشة، وهي بمثابة رسالة أن كل القرى فى دائرة التنمية واهتمام القيادة السياسية.

القرى الفقيرة أصبحت في اهتمامات الدولة

وأضاف الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا : «النهارده القرى الفقيرة والمهمشة بقت في اهتمامات الدولة، وشوفنا القيادة السياسية وهي بتتابع بنفسها، ودي رسالة أنّ مفيش قرية بعيدة عن العين ومفيش مكان بعيد عن التنمية».

الصعيد أصبح قبلة في استخدام التكنولوجيا

وتابع: «الصعيد أصبح النهاردة أصبح قبلة في استخدام التكنولوجيا والصناعات، كما أن الصعيد يختص بالصناعات الخضراء، أنا هنا بتكلم على طاقة جديدة، مزارع رياح، مزارع طاقة شمسية، هيدروجين أخضر على ساحل البحر الأحمر، النهاردة، الدولة اشتغلت على كل محافظة مستقلة، واستهدفتها بمشروعات تخصها».

وأوضح أنّ مشاريع الدولة في محافظات الصعيد، أتاحت الكثير من فرص العمل للشباب في تلك المشاريع، إذ إنّ بوصلة الخريطة الاستثمارية والخريطة السكانية، لتوفير فرص العمل تغيرت بالكامل، فالصعيد بعد أنّ كان طاردا للقوى البشرية والعمالة، تغير الى استقدام القوى البشرية».