بشرى سارة.. انخفاض 5 سلع أساسية للمواطنين في الأسواق

انخفضت أسعار عدد من السلع الأساسية التي يتداولها الكثير من المواطنين بشكل يومي ودائم، ومن أبرزها انخفاض سعر كيلو الشاي الأكثر تداولا بين المواطنين نحو اثنين جنيه، صباح اليوم، حسبما أفادت بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ بلغ أدنى سعر له 182.51 جنيه، في حين وصل سعره الأعلى لـ211.17 جنيه.

سعر كيلو الأرز يباع في الأسواق بمبلغ 25.76 جنيه

فيما انخفض سعر كيلو الأرز المعبأ بواقع 0.65 جنيه منذ صباح اليوم، وبلغ سعره الأدنى على بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء 23.38 جنيه، في حين وصل سعره الأقصى لـ26.29 جنيه، بينما يجرى تداوله في الأسواق بسعر 25.76 جنيه.

وأفادت البوابة بانخفاض أسعار كيلو الفول المعبأ بواقع 0.29 قرشا، حتى بات يباع في الأسواق بسعر 39.49 جنيه، وهو سعره الأدني، بنسبة انخفاض وصلت لـ0.73%.

انخفاض سعر كيلو الفول المجروش بواقع 1.82 جنيه

هذا وقد انخفض سعر كيلو الفول المعبأ المجروش بواقع 1.82 جنيه، حتى بات يباع في الأسواق بسعر 36.24 جنيه، ونسبة انخفاض وصلت لـ4.78%.

كما انخفض سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح 0.26 جنيه، حتى وصل سعره في الأسواق 48.25 جنيه، ووصل سعره الأدنى لـ48.25 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 0.54%.