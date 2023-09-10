اشربه في هذا التوقيت.. جمال شعبان: الشاي مفيد جدًا للقلب

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، من خطورة الحزن والزعل والحسد والحقد، معقبًا: «يمكن هذه الأشياء أن تنتهي بأزمة قلبية حادة»، موضحا في الوقت ذاته أن الشاي مفيد جدا للقلب.

خطورة الإكثار في تناول حلوى المولد

وقال شعبان خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن جميع أنواع الحلويات التي يتم تصنيعها بالمواد السكرية الصناعية، ممتلئة بالسموم، موضحًا أن حلاوة المولد تصنع من المواد السكريات الصناعية لذا أنها تؤدي إلى إصابة القلب والشرايين التاجي، لذا يجب عدم الإفراط في تناولها.

وتابع: تناول السمسم بمفرده لا يؤثر في القلب، ولكن عند إضافة السكريات الصناعية يؤثر في القلب بصورة خطيرة.

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، فوائد الشاي الأسود والأخضر، موضحًا أن الشاي مفيد جدا للقلب، ويساعد على تحسن المزاج، ولا يفضل شربه بعد الأكل بصورة مباشرة.

ولفت إلى أنه يجب شرب الشاي بعد الأكل بنصف ساعة على الأقل، ويفضل عدم تناوله بالحليب، كما أن الحلبة والترمس لهما العديد من الفوائد المتعددة للقلب، وتساعد على انبساط الشرايين التاجية.

أهمية تناول البرتقال

وأكمل: الزنجبيل مفيد للقلب ويرفع مناعة الجسم، كما أن البرتقال له العديد من الفوائد، التي تحمي القلب، مؤكدا أن البرتقال لا يرفع نسب السكر، كما أن البرتقال يساعد على تحسين القناة الهضمية.