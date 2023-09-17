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تنفيذ ممشى أهل مصر السياحي الجديد في أسوان بطول 13 كيلومترا

كتب:

كريم روماني
01:15 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
اللواء أشرف عطية

اللواء أشرف عطية

كشف محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، تفاصيل مهمة عن السياحة في المحافظة، مؤكدًا أن أسوان تتعاون مع المحافظات السياحية المجاورة لزيادة عدد الليالي السياحية، موضحًا أن أسوان تنفذ ممشى أهل مصر السياحي الجديد على شاطئ نهر النيل بطول 13 كيلومترا، والذي يحتوي على العديد من المطاعم والمحال السياحية التي تقدم خدماتها للسائحين.

نقلة نوعية في السياحة الأسوانية

وأشار المحافظ إلى أن الممشى الجديد قد تمت مراعاة أن يتلاءم مع احتياجات ذوي الهمم، مما يحقق نقلة نوعية في السياحة الأسوانية، وذلك في تصريحات له لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

كما أكد أن أسوان من أفضل المشاتي في العالم، وتتميز بتنوع أنماط وأنشطة السياحة المختلفة، بما في ذلك السياحة الثقافية والتراثية والتاريخية والعلاجية ومراقبة الطيور البرية.

12 مزارًا سياحيًّا

وأشار المحافظ إلى أن أسوان تضم 12 مزارًا سياحيًّا وأربعة متاحف، فضلا عن استمرار السياحة طوال العام خلال هذا الموسم بكثافات مختلفة، حيث كان المعتاد في السابق هو ازدهار السياحة خلال الشتاء فقط.

وأرجع المحافظ ذلك إلى تكامل كافة جهود الدولة والتنسيق مع سفراء الدول التي يأتي منها السائحون.

 

متحف أسوان القديم

ونوه إلى أن أسوان من المحافظات العريقة التي مر عليها 8 حضارات وثقافات مختلفة؛ مما أعطى لها طابعًا مميزًا، وأشار المحافظ إلى أن أسوان تضم 4 متاحف، هي متحف النوبة ومتحف أسوان القديم ومتحف التماسيح ومتحف النيل، والتي تشهد أعمال تطوير مستمرة.

كما أكد المحافظ، أن هناك العديد من بعثات التنقيب عن الآثار من مختلف دول العالم تعمل على أرض أسوان؛ مما يشجع السائحين على زيارتها، وكذلك المواطنين المصريين.

 

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.