أسعار اللحوم المصنعة في المجمعات اليوم.. «السوسيس» بـ100 جنيه

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، يهتم أولياء الأمور بمعرفة أنواع عدد كبير من الوجبات المهمة والمفيدة للأطفال، من أجل إعدادها لتناولها خلال اليوم الداراسي، التي غالبًا ما تحتوي على البروتينات التي تساعد على إمداد الجسم بالطاقة، لمساعدته على التركيز وأداء جميع الأنشطة اليومية.

أسعار اللحوم المصنعة في المجمعات

وتعد اللحوم المصنعة سواء من اللحوم البيضاء أو الحمراء، إحدى أهم الوجبات التي تمد الجسم بالطاقة والبروتين الحيواني للطلاب، لذا حرصت وزارة التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية المختلفة، على طرح أنواع متعددة من اللحوم المصنعة أمام المواطنين، في جميع المنافذ المنتشرة بالمدن والمحافظات، التي جاءت أسعارها كالتالي:

- سعر كيلو البانيه 110- 140 جنيهًا وفقًا للنوع.

- سعر كيلو استربس دجاج بين 130 و140 جنيهًا وفقًا للنوع .

- سعر كيلو البرجر يبدأ من 110 حتى 150 جنيهًا حسب نوعه.

- سعر كيلو سجق مجمد بين 120 و130 جنيهًا حسب النوع.

- سعر كيلو سوسيس بين 100 و120 جنيهًا وفقًا للنوع.

أسعار اللحوم في منافذ التموين اليوم

سعر كيلو اللحوم السوادني الطازجة 195 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة 160 جنيها.

- سعر كيلو الضأن المبرد 250 جنيها.

- سعر كيلو الحوم البلدي الطازجة 280 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الضأن الطازج 270 جنيها.