خبير بـ«الأوابك»: أسعار الغاز العالمية ارتفعت 40%.. وفرصة للدولة المصدرة

خلال الفترة الأخيرة أصبحت أوروبا تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الطبيعي المسال في تلبية احتياجاتها من الغاز من خلال الدول المجاورة والتي تصدر الغاز المسال، وجاء ذلك بعد أن قللت من اعتمادها على الغاز الروسي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

أهمية كبرى للغاز الطبيعي المسال الأن

وقال الدكتور وائل حماد عبدالمعطي، خبير الغاز الطبيعي والهيدروجين في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والغاز الطبيعي «أوابك»، أنه وفق التقديرات والتقارير في «أوابك» فإن الغاز الطبيعي المسال أصبح يشكل نسبة أكبر من السابق في واردات الغاز للاتحاد الأوروبي.

الغاز الطبيعي المسال يشكل 50% من واردات الاتحاد الأوروبي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الغاز الطبيعي المسال أصبح يشكل نحو 50% من إجمالي واردات الغاز القادمة إلى دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشكل واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب نسبة الـ 50% المتبقية.

وأشار إلى أنه كنتيجة لذلك، باتت أوروبا أكثر عرضة لتقلبات الأسعار كونها تعتمد على الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير والذي تقوم بشرائه من السوق الفوري، والذي يعاني من ارتفاعات فجائية في الأسعار لا يمكن التنبؤ بها مع أية أزمات قد تشهدها الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال.

ومؤخراً شهدت أستراليا احتجاجات عمالية في عدة منشآت لإسالة الغاز، الأمر الذي أعطى إشارة سلبية باحتمالية تأثر الإمدادات لأوروبا من أستراليا التي تعد ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بعد دولة قطر، حيث سيؤثر ذلك على حجم الشحنات المتوفرة في السوق التي تعتمد عليها أوروبا ومن ثم شهدت الأسعار ارتفاعات ملحوظة بلغت نسبتها نحو 40%.

ولفت إلى أن الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال ومنها مصر من المرجح ان تستفاد من ارتفاع الأسعار الحالية للغاز المسال، وذلك نتيجه من ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي.