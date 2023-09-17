خبير يوضح تفاصيل تراجع أسعار الذهب 20 جنيهًا خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.9% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، وأيضًا الأوقية بنسبة 0.6% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي.

الأسعار تراجعت 20 جنيهًا في الأسبوع

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 20 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2180 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 12 دولارًا، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1912 دولارًا، ولامست مستوى 1930 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1924 دولارًا.

عيار 18 يسجل 1869 جنيهًا

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2492 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1869 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1453 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17440 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2190 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2180 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وتوقع إمبابي، أن تشهد أسواق الذهب المحلية حالة من الاستقرار خلال الربع الأخير من العام.