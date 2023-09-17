سامي مغاوري ضيف حلقة اليوم من برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»

يحل الفنان سامي مغاوري ضيفا على حلقة اليوم من برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة CBC، ويتحدث «مغاوري» خلال البرنامج عن كواليس أحدث أعماله الفنية ومشاركته المميزة في مسلسل «جت سليمة» الذي عرض في موسم الدراما الرمضانية 2023.

ويتطرق الفنان سامي مغاوري خلال البرنامج للحديث عن أبرز المحطات في تاريخ رحلته الفنية وسيكشف كثيرا عن جوانب حياته الإنسانية.

تفاصيل برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»

برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» تقدمه الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عز الدين وهبه الأباصيري، ومها الصغير يذاع يوميًا من السبت للأربعاء في الثالثة عصرًا.

كما يقدم البرنامج خلال فقراته العديد من الأخبار الخدمية المهمة التي تفيد الأسرة والمرأة والطفل، كما يقدم البرنامج رسالة حية من داخل معارض اهلا مدارس لرصد اهم المعروضات بالمعارض ونسب التخفيض في كل السلع التي يختاجها طلبة وطلاب المدارس.

يحرص البرنامج على تقديم فقرة ثابتة لكل ربة منزل ولعشاق الطهي يقدم خلالها الشيف محمود سعد أشهى الوصفات والاكلات بأسهل الطرق.